“Supertalent” Blanka Vas ruilt Doltcini-Van Eyck Sport voor SD Worx: “De parallellen met Mathieu van der Poel zijn groot”

SD Worx omschrijft de 19-jarige Hongaarse dinsdag als “een supertalent en allroundster”. Blanka Vas won rond de jaarwisseling de crossen in Bredene en Gullegem. Ook op de weg en in het mountainbike toonde ze al haar talent. In die laatste discipline hoopt ze zich nog te spelen voor de Spelen in Tokio.

“In maart werd ik teruggeslagen door Covid-19, maar inmiddels voel ik me iedere week weer sterker worden”, zegt ze. “In mei moet ik in Hongarije nog een kwalificatiewedstrijd rijden, waarna de Hongaarse bond een keuze maakt wie geselecteerd wordt voor Tokio. Ik heb goede hoop hierop. Daarna richt ik me op het veldrijden. Ik hoop komende winter tussen de elite-vrouwen mee te strijden voor de podiumplaatsen in de Wereldbekers.”

© BELGA

De afgelopen drie seizoenen kwam Blanka Vas uit voor Doltcini - Van Ecyk Sports-Proximus. “Natuurlijk is het jammer dat we zo’n groot talent uit ons team zien vertrekken”, reageert Jan Morre namens het team. “Blank is ontdekt door Marc Bracke en vanuit onze Development Team doorgegroeid naar het Continentaal Team. De filosofie van het team is echter om jonge rensters een kans te geven om zich te ontwikkelen om vervolgens de overstap te maken naar een van de topploegen. Wij zijn dan ook trots dat Team SD Worx zich voor Kata Blanka Vas heeft gemeld. Zij is een allroundster en een van de grootste talenten in het vrouwenwielrennen. De parallellen met Mathieu van der Poel zijn groot.”

SD Worx is de ploeg van onder meer Jolien D’Hoore en de Nederlandse toppers Chantal Blaak en Anna van der Breggen.