Geen licentie voor eerstenationaler Patro Eisden, club trekt naar het BAS

Patro Eisden grijpt langs de licentie voor eerste nationale. Dat maakte voorzitter Derrick Devonport bekend op de clubwebsite. Maar de Brit maakt zich sterk dat via een procedure bij het BAS alles in orde komt. “De noodzakelijke betalingen voor het behalen van de licentie zullen snel volgen.”

Het bericht op de clubwebsite luidt als volgt:

Aanstaande woensdag 14 april zal de licentiecommissie de licenties voor 1ste nationale toekennen. Patro Eisden zal daar te horen krijgen dat het voorlopig niet voldoet.

Patro Eisden is sinds eind 2020 overgenomen, de bijhorende investeringsfondsen zullen de club weldra bereiken.

Noodzakelijke betalingen voor de licentie zoals o.a. RSZ en bedrijfsvoorheffing zullen dus zeer snel betaald kunnen worden. Patro Eisden heeft dit voorgelegd aan de licentiemanager en licentiecommissie. Zij toonden begrip, maar reglementair kunnen zij daar geen rekening mee houden in hun beslissing. Patro Eisden heeft daar begrip voor en dankt de licentiemanager voor zijn constructieve houding van de voorbije weken. Patro Eisden zal dus haar licentie bekomen via de BAS-procedure.

De komende weken zal er constructief verder gewerkt worden om samen met de licentiemanager, zij aan zij, naar het BAS te gaan en niet tegenover elkaar.

Ontbrekende stukken zullen aangeleverd worden bij de licentiemanager zodat voor aanvang van de zitting er een positief advies van de licentiemanager zal volgen.

Als nieuwe eigenaar en voorzitter van de club wens ik te benadrukken dat de toekomst van Patro gevrijwaard is. De investeringsfondsen werden eerder verwacht, maar de COVID-19 situatie heeft daar anders over beslist.

Ondertussen wil ik werknemers, spelers, staf en leden van de club danken voor hun begrip en inzet van de voorbije maanden. De wereld verkeert in een overlevingsfase en dat is voor de voetbalwereld niet anders. Patro Eisden kan nu snel verder werken aan de uitbouw van de club. Als voorzitter en eigenaar van de club zal ik niet vergeten wie de club, in onwaarschijnlijk moeilijke tijden is blijven steunen. Ik kan daar enkel zeer veel appreciatie en dankbaarheid voor uitspreken.

Zodra de Covid-situatie het toelaat zal ik deze mensen persoonlijk en ter plaatse mijn respect komen betuigen.

Derrick Devonport

Voorzitter Patro Eisden MM