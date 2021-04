Tom Nash strikt Schotse zangeres en werkt samen met Kill The Buzz voor nieuwe single ‘Prey’

Tom Nash houdt woord, want de 22-jarige Maasmechelse dj en producer dropt één maand na de release van ‘Stay Right There’ een nieuw bommetje: ‘Prey’. Voor dit dansbare nummer werkt de Hasseltse PXL-student dit keer samen met Hardwell’s vrienden Kill The Buzz én de Schotse zangeres Alex Tom. Het is Tom’s eerste internationale samenwerking en die trekt al meteen veel aandacht.

Hij had beloofd om het aantal muziekreleases in het nieuwe jaar gevoelig op te drijven en met ‘Prey’ lost Tom Nash opnieuw een radiovriendelijk, melodieus en hedendaags pop-dance nummer waar je spontaan op beweegt als het voorbijkomt. “Als de inspiratie er is, dan moet je daar maximaal van profiteren. Dat mag je vooral niet tegenhouden”, zegt Tom lachend.

Internationale vrienden

‘Prey’ is de eerste internationale samenwerking die Tom Nash uitrolt samen met Kill The Buzz, een Nederlandse collega-dj en producer. De twee werden aan elkaar voorgesteld via een gemeenschappelijke vriend bij Rocaville Recordings. Vanuit die unieke vriendschap ontstond ‘Prey’, de eerste release die ze samen uitbrengen en die het begin is van nog meer samenwerkingen.

Kill The Buzz werkte in het verleden al samen met de befaamde topproducer en dj Hardwell. Op sociale media heeft hij een sterke ‘following’ en draaide wereldwijd op grote festivals, zoals Tomorrowland. De Nederlander steunt z’n Belgische vriend voluit: “Als prille twintiger in het vak is het voor mij een unieke ervaring en een groot voorrecht om met hem te kunnen samenwerken. Hij steunt me, geeft me raad en advies en motiveert me om te blijven gaan voor m’n dromen en vooral nooit op te geven. Dat doet deugd!”, zegt Tom Nash.

Tom Nash en Kill The Buzz kwamen de Schotse zangeres Alex Tom op het spoor. Zij verzorgt de zangpartijen op hun gemeenschappelijke single ‘Prey’. “We werden helemaal weggeblazen toen we haar hoorden zingen. In de studio kregen we kippenvel. Via een contact van Kill The Buzz hebben we Alex gevonden. Zij studeert nog aan het conservatorium van Aberdeen en naast het inzingen, heeft ze ook meegeschreven aan het nummer. Ze is een absoluut natuurtalent waar we nog veel van gaan horen. Read my lips”, zegt Tom enthousiast.

Multitasken

‘Work in progress’, zo omschrijft Tom de bouw van z’n eigen studio. “Ik heb er de laatste maanden heel wat tijd en geld in geïnvesteerd, maar hierdoor kan ik makkelijker multitasken en hoef ik mij voor het opnemen en mixen van muziek niet meer te verplaatsen. Het studio-project is nog niet klaar. Ik ben nog aan het sparen voor de apparatuur die op mijn verlanglijstje staat. Het voordeel aan mijn eigen omgeving is dat ik makkelijker tot rust kom en hier krijg ik de kans om de grote lijnen van nieuwe ideeën uit te werken.”

Naast muziek maken, is Tom Nash met z’n collega-studenten druk bezig met het organiseren en uitwerken van het online festival ‘Beatzhoven’, dat valt binnen de PXL-opleiding. “Op YouTube en Twitch kan je eind april - begin mei kijken naar de livestreams, waar o.a. de dj’s Pat Krimson, Tom & Jame, Voltage (Start To Dj) en MAORI aan meewerken. Ook Kill The Buzz en Mike Rizado komen langs en ik ga zelf ook een dj-set spelen tijdens één van de 4 gratis online feestjes.”

De nieuwe single ‘Prey’ van Tom Nash, Kill The Buzz en Alex Tom verschijnt op Rocaville Recordings en is vanaf vrijdag 16 april 2021 digitaal beschikbaar.