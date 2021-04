Limburgse dj en producer Peter Luts investeert fors in nieuwe studio: “Hier gaan nog heel wat nieuwe dingen ontstaan”

Corona zorgde voor gesloten clubs, maar de populaire dj en producer Peter Luts draaide z’n knop om en vond snel een nieuwe adem. Hij investeerde niet alleen in zijn gezondheid, maar ook zijn bekende Heliac Studio werd grondig gerenoveerd en z’n website werd ondertussen ook vernieuwd. Le nouveau Peter Luts est arrivé, maar maak je geen zorgen, want de sympathieke Limburger stelt ons gerust: “Ik blijf wie ik ben, maar voor jou staat wel een vernieuwde versie die vooral veel goesting heeft in nieuwe dingen!”

Al sinds begin jaren negentig draait Peter Luts mee in de internationale muziekscène. Na vele doortochten in diverse studio’s, opende hij 22 jaar geleden de deuren van z’n eigen Heliac Studio in het Limburgse Koersel. Het werd de bakermat voor tal van eigen producties en hits: Lasgo’s ‘Something’, AnnaGrace haar ‘Let The Feelings Go’ en Peter Luts z’n ‘The Rain’ werden hier gemaakt. Ook Peter’s laatste clubtrack ‘Get Down Low’ ontstond er. Als een van de laatste producties in zijn oude studio, kwam die begin februari uit en ondertussen werd het nummer al meer dan 175.000 keer gestreamd op Spotify.

Slechte akoestiek

Luts speelde al enkele jaren met het idee om zijn studio grondig te verbouwen. “Door een propvolle agenda werd het verhaal telkens op de lange baan geschoven. Tot we door de coronamaatregelen ineens thuiszaten en er tijd vrijkwam om eraan te beginnen. Voordien was het gewoon onmogelijk om mijn studio een hele maand te sluiten.”

Begin dit jaar hakte Peter de knoop definitief door en sloopte hij eigenhandig z’n vertrouwde werkplek. “Dat was behoorlijk speciaal en emotioneel. Ineens zat ik in een lege ruimte en was alles weg. Dat was even wennen (lacht), maar dankzij de goede zorgen van het ‘iDeal Acoustics’-team uit Werchter, werd mijn nieuwe studio aan een recordtempo verbouwd en getransformeerd in een akoestisch en gezellig paradijs, waar er straks nog heel wat nieuwe dingen gaan ontstaan.”

De Limburger is blij met het eindresultaat. Zijn nieuwe studio beschikt over een uitmuntende akoestiek: “Da’s van cruciaal belang als je een nummer naadloos mixt en wil laten klinken zoals het hoort. Ik weet echt waarover ik praat, want tijdens dat proces haal er ik er meestal nog de kleinste details uit. Ik draag al jaren oordoppen tijdens het draaien en ook in de studio mogen de boxen nooit loeihard staan. Mijn gehoor is m’n kostbaarste bezit, wat deze investering meteen rechtvaardigt”, zegt Peter.

Nieuwe impulsen

Peter Luts is klaar voor de toekomst en met zijn innovaties kunnen we ons binnenkort verwachten aan een stevig muziekoffensief met een massa nieuwe producties. Bij Peter heeft het vooral voor nieuwe impulsen gezorgd: “Dat én het fietsen doorheen het mooie Limburg. Op een gegeven moment kreeg ik door het thuiszitten het gevoel dat de muren op me afkwamen. Ik werd er ellendig van, maar ik had snel begrepen dat het wel eens een tijdje kon duren. Ik besloot om een fiets te kopen en ondertussen fiets ik gemiddeld 100 km per week. Echt zalig. Vroeger haalde ik de ideeën voor nieuwe nummers vooral uit het leven ‘on the road’ of kreeg ik inspiratie achter de draaitafels, in de clubs of op de festivals. Ik hoop dat we snel weer kunnen feesten en de kans krijgen om nieuwe muziek te spelen voor een dansende massa. Ja, dat zijn positieve triggers die ik ontzettend hard mis.

De vernieuwde omgeving zorgde ook voor een verruiming van Peter’s muzikale geest. Het opende deuren naar nieuwe muziekstijlen waar Peter momenteel mee experimenteert: “Mijn inspiratie voor nieuwe songs is een non-stop proces dat komt en gaat, maar eigenlijk blijft muziek maken heel simpel. Alles begint met een goed idee en aan goede ideeën en creatieve inspiratie heb ik gelukkig geen gebrek (lacht).”

Samenwerkingen

In de muziekwereld heerst nog steeds een grote concurrentie. Peter beseft dat z’n hyper-uitgeruste studio een nieuw, sterk wapen is in de strijd. “Zeker als producer moet je naast jouw tijd ook voluit centen stoppen in nieuwe software en apparatuur. Als je kijkt naar de megabudgetten waarover de wereldproducers beschikken, dan ben je het verplicht om mee te kunnen in hun kielzog. Als je dat niet doet, sta je vroeg of laat stil en is het game over.”

Stilstaan doet Peter Luts niet, want binnenkort opent hij voor het eerst de deuren van zijn vernieuwde studio voor externen, die er van zijn kennis en infrastructuur gebruik kunnen maken voor stemopnames, producties mixing en mastering.

Meer info over de vernieuwde Heliac Studio van Peter Luts vind je op www.heliacstudio.be.