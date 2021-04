VS stopt tijdelijk met toediening vaccin Johnson & Johnson

De Amerikaanse diensten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA) hebben in een gezamenlijke verklaring aangeraden om een pauze in te lassen van de vaccinatie met Johnson & Johnson nadat zes vrouwen bloedstolsels ontwikkelden.

De Amerikaanse federale distributiekanalen zullen het gebruik ervan alvast op pauze zetten, er wordt verwacht dat andere vaccin-aanbieders hetzelfde zullen doen. “Totdat het onderzoek voltooid is, raden we aan een pauze in te lassen uit voorzichtigheid”, klinkt het. De zes personen, allen vrouwen tussen 18 en 48 jaar, kregen de bloedklonters binnen de twee weken na vaccinatie. Een van hen is overleden, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

In de VS werden al bijna 7 miljoen mensen gevaccineerd met het Johnson & Johnson. Zes gevallen worden nu onderzocht.

Australië

Ook in Australië ligt het vaccin onder vuur. Het land zal de vaccins niet aankopen omdat het eenzelfde type vaccin is als dat van AstraZeneca. Het Europese Geneesmiddelenagentschap is momenteel vier gevallen van zeldzame bloedstolsels na een prik van het vaccin aan het onderzoeken.

Australië heeft besloten geen gebruikt te maken van het vaccin van Johnson & Johnson, hierdoor zal de vaccinatie in het land trager verlopen aangezien het slechts twee soorten vaccins gebruikt.

Dinsdag zei een woordvoerder van de minister van Volksgezondheid, Greg Hunt, dat “de regering niet van plan is om op dit moment nog meer adenovirusvaccins aan te schaffen”, zei hij tegen Guardian Australia. Het vaccin van AstraZeneca en van Johnson & Johnson is zo’n adenovirusvaccin.

Advies

Australië heeft in totaal 53,8 miljoen doses AstraZeneca gekocht, waarvan 50 miljoen lokaal geproduceerd worden en 3,8 miljoen geïmporteerd worden. Afgelopen donderdag heeft de Australische regering een advies uitgebracht over het AstraZeneca-vaccin, waarbij mensen onder de 50 worden gewaarschuwd dat het uiterst zeldzame maar potentieel dodelijke bloedstolsels kan veroorzaken.

Er zijn vergelijkbare zorgen over het Johnson & Johnson-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenagentschap is momenteel vier gevallen van zeldzame bloedstolsels aan het onderzoeken bij vier mensen in de Verenigde Staten die het adenovirusvaccin hebben gekregen.

België

In ons land zullen er met het vaccin van Johnson & Johnson vier vaccins gebruikt worden. Wij gebruiken nu al vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Deze week krijgen de vaccinatiecentra de eerste doses van Johnson & Johnson. Door maar twee vaccins te gebruiken zullen niet alle Australiërs tegen het einde van het jaar gevaccineerd zijn.

(lto)