In 2019 werd Max Verstappen in Francorchamps door tienduizenden landgenoten toegejuicht. Kan dat dit jaar opnieuw? — © Red Bull Content Pool

Zondag wordt in Imola de tweede Grand Prix van het F1-seizoen verreden. De Italiaanse organisatoren hadden graag fans op de tribune gezien, maar moeten nu toch de deuren gesloten houden. Ook bij Spa Grand Prix, op 29 augustus de organisator van de Belgische grand prix, is men nog niet helemaal zeker of er opnieuw met toeschouwers kan worden georganiseerd.