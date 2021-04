Ex-wereldkampioen Stuart Bingham voelt zich verre van gewonnen tegen Luca Brecel in WK-kwalificaties: “Hij is een geweldige speler”

Luca Brecel (WS-47) neemt het woensdag in een best of 19 in het English Institute of Sport in Sheffield om een plaats in The Crucible op tegen Stuart Bingham (WS-18). Die 44-jarige Engelsman schakelde maandagavond de Chinees Chen Zifan (WS-81) met 6-1 uit. De wereldkampioen van 2015 potte daarbij breaks van 61, 56, 120 en 58 weg.

“Brecel is een van de lastigste tegenstanders die ik in de laatste ronde kon treffen”, zegt Bingham. “Hij is een rankingtoernooiwinnaar, een geweldige speler. Hij is nog maar 26 en het lijkt alsof hij al even lang als mij meegaat. Ik zal mijn niveau nog wat moeten opkrikken, betere safety’s spelen vooral. Tegen hem wil ik het spel gesloten houden.”

Het was van 2011 geleden dat Bingham kwalificaties moest spelen voor het WK. “De voorbije twee seizoenen liep het wat minder”, zegt ‘Ball-run. “Misschien is het de leeftijd, gaan mijn ogen wat achteruit, maar ik ben niet meer zo consistent. Op een goede dag kan ik het nog wel, maar er zijn ook veel slechte dagen. Om nog eens wereldkampioen te worden, ga ik veel goede dagen moeten hebben. Ik werk er alleszins hard aan om weer in de top zestien van de wereld te geraken.”

© Dick Demey

Bingham heeft niet zo’n geweldige staat van dienst in The Crucible. In 2015 kroonde hij zich er tot wereldkampioen door Shaun Murphy (WS-7) met 18-15 te verslaan en twee jaar eerder had hij al eens de kwartfinales bereikt, maar bij twaalf andere deelnames eindigde het telkens in de eerste of tweede ronde. Brecel plaatste zich vier keer voor het WK, maar slaagde er nog niet in een match te winnen in het Crucible Theatre.

In de onderlinge confrontaties leidt Bingham met 5-2. Brecel won wel het jongste duel. In juni 2020 zette hij Bingham in de finalegroep van de Championship League met 3-0 opzij. Hij liet daarbij twee centuries (105 en 106) optekenen.