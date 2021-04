Tessenderlo

Een Looienaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor een knokpartij op de E313. Hij kreeg ruzie in de auto met zijn vriendin waarna hij de sleutel uit het contact trok. Een achterligger knalde op hun wagen. De bestuurder kreeg een vuistslag toen hij ging checken of iedereen in orde was.