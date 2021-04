Geblesseerde Sergio Ramos loopt nu ook coronabesmetting op bij Real Madrid

De ervaren Spaanse verdediger zal in quarantaine gaan. Hij was sowieso al buiten strijd door een blessure aan de linkerkuit. Coach Zinedine Zidane kon daarom niet op hem rekenen in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League, woensdagavond op het veld van Liverpool. De Koninklijke verdedigt er een 3-1 voorsprong.

Madrid mist op Anfield ook de geblesseerden Eden Hazard, Dani Carvajal, en Lucas Vazquez, en Raphael Varane, die eveneens positief testte.