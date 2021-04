Steven Van Gucht: “Piek van bezetting intensieve zorgen ligt wellicht achter ons”

De besmettingcijfers kleuren ‘lichtgroen’, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. ‘Terwijl we in deze koude periode nog liever donkergroen zouden zien’, zegt hij. Het aantal ziekenhuisopnames neemt af, maar dat tempo van de afname versnelt voorlopig niet. Dat zou de komende dagen wel kunnen, zegt Van Gucht.

De daling van het aantal nieuwe gevallen is meest uitgesproken bij kinderen en tieners, waar door de sluiting van de scholen wel minder wordt getest. Bij twintigers is de daling minst uitgesproken, en deze leeftijdscategorie tekent ook het hoogste aantal besmettingen op: 17 procent van het totaal. Positief is dat er ook bij de zestigplussers een daling merkbaar is, terwijl maatregelen als sluiting van de scholen, en de start voor de vakantie voor hen eigenlijk geen impact hebben.

De besmettingcijfers halveren momenteel om de 22 dagen. ‘Aan dit tempo zouden we tegen 1 mei op een niveau van 2.000 nieuwe gevallen per dag kunnen zitten’, zegt Van Gucht.

Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames neemt weliswaar af, maar de bezetting neemt wel nog steeds toe. Op de afdelingen intensieve zorgen lijkt de piek echter wel al bereikt. Vorige vrijdag lagen er in totaal 925 coronapatiënten op die afdelingen. ‘De dagen daarna schommelt dat rond de 900’, zegt Van Gucht. Zijn franstalige collega Yves Van Laethem merkte eerder op dat de piek bereikt lijkt, maar dat het nog enkele dagen wachten is voordat het definitief duidelijk wordt of de piek wel degelijk achter ons ligt.

