Daniil Medvedev geeft in extremis forfait voor toernooi in Monte Carlo na positieve coronatest

Daniil Medvedev moet zich in laatste instantie terugtrekken van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. De Russische nummer twee van de wereld heeft een positieve coronatest afgelegd.

“Het is een grote ontgoocheling niet te kunnen spelen in Monte Carlo”, zegt Medvedev dinsdag in een persbericht van de organisatie. “Mijn focus ligt nu op herstel en ik kijk ernaar uit terug te keren naar de Tour zo snel als het kan en op een zo veilig mogelijke manier.”

Medvedev, verliezend finalist op de voorbije Australian Open, is in quarantaine geplaatst en wordt opgevolgd door de toernooidokter en het medische team van de ATP.

De 25-jarige Rus was het tweede reekshoofd en zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 37) of de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 36).