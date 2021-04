Vuurpotten in plantages leveren mooie beelden op

Meer nog dan de sneeuw vorige week vormt de vrieskou van vannacht een bedreiging voor de bloesems. Ook in Nieuwerkerken zetten sommige telers daarom vuurpotten in, en dat levert naast bescherming ook mooie beelden op.

In de nacht van woensdag op donderdag vroor het tot -3 graden, wat dodelijk is voor de bloesems. Het plaatsen van vuurpotten kan de temperatuur met enkele graden doen stijgen, en zo de bloempjes beschermen tegen de vrieskou. Op heel wat plekken in Haspengouw, onder meer ook in Kozen, hebben fruittelers daarom vannacht vuurpotten aangestoken en uitgezet in hun plantages. En dat zorgt voor mooie taferelen bij het ochtendgloren.

