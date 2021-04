Luikse gouverneur laat terrassen op 1 mei openen, wat het Overlegcomité ook beslist

LEES OOK. Horeca pas in juni volledig open? Experts willen drie weken tussen elke versoepeling

In Luik bereiden horeca-uitbaters zich voor op een opening op 1 mei. De terrassen zullen dan ongeacht van wat het Overlegcomité beslist opengaan. Dat hebben velen beslist nadat de gouverneur van de provincie Hervé Jamar aangaf dat hij zich niet zou verzetten als de terrassen zouden opengaan op 1 mei. Voor de burgemeester van Luik is het openen van de terrassen de oplossing om een einde te maken aan de vele lockdowndeestjes. “De Luikse politie is moe. Ze hebben steeds meer moeite om in te grijpen”, zei hij aan RTL Info. Op de vraag of de politie zou ingrijpen op 1 mei antwoordde hij: “Voor de terrassen denk ik van niet.”

Verschillende burgemeesters van de provincie hebben al gezegd het initiatief te zullen volgen. Volgens de Waalse nieuwsdienst gaat het echter vooral over een manier om druk uit te oefenen voor het Overlegcomité van woensdag. Als er dan besloten wordt dat de horeca niet open mag, zal het wel voor problemen kunnen zorgen aangezien het over een federale beslissing gaat.

