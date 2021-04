Bodycambeelden tonen hoe agente zich vergist bij dood zwarte man: “Holy sh*t”

De politie van Minneapolis heeft beelden vrijgegeven van het moment waarop de Amerikaan Daunte Wright (20) wordt neergeschoten tijdens een verkeerscontrole. Daarop is te zien hoe de jongeman na een korte worsteling terug in zijn auto springt terwijl de agente roept dat ze hem een stroomstoot gaat geven. “Taser, taser”, klinkt het in de video, maar de agente heeft haar vuurwapen getrokken en haalt de trekker over. “Holy shit. Ik heb hem net neergeschoten”, aldus de agente die intussen werd geïndentificeerd als Kim Potter, die al 26 jaar voor de politie werkt.