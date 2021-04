In Durbuy trokken de vele restaurants en recreatieve parken vorig jaar extra Vlaamse kopers, in navolging van Marc Coucke. — © BELGA

Corona veroorzaakte in 2020 een Vlaamse stormloop op vakantiehuizen in de Ardennen. In sommige gemeenten was ruim één op de drie kopers een Vlaming, en dat duwt de prijzen hoger. In en rond Durbuy is zelfs sprake van een ‘Marc Coucke-effect’.