Kunstenaar Frans Vogels uit Tessenderlo gaat wereldwijd

Momenteel hangen de schilderijen van Frans Vogels, kunstenaar uit Tessenderlo, in de Hiltonhotels in de ganse wereld. Hij schildert in een hedendaagse stijl, een stijl die wat lijkt op deze van Herman Brood. Hij gebruikt vele en mooie levendige kleuren en ook al kan je dit moderne kunst noemen, alles is nog steeds goed herkenbaar. Hij laat zich tevens inspireren door kunstwerken van de 'Groten der Aarde'. Mooi hoe hij zijn eigen interpretatie aan dit alles geeft.Je kan zijn kunstwerken momenteel bewonderen in o.a. de Hiltonhotels in Brussel, Leiden, Parijs, Düsseldorf, Straatsburg, Stockholm, Dresden, Luxemburg tot zelfs in Dubai. Twee werken zijn tevens uitgekozen voor de Wereldexpo aldaar! Je kan al eens een glimp opvangen op zijn facebookpagina https://www.facebook.com/fransvogelsartworks of zijn website checken via www.vogelsartworks.com.