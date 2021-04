Drie fietszoektochten bij Neos Oudsbergen

Deze fietszoektochten zijn verdeeld over het ganse grondgebied van Oudsbergen. Ieder van de vroegere deelgemeenten komt aan bod. Fietstocht een start in Meeuwen, de tweede in Gruitrode en nummer drie in Opglabbeek. Daarbij fiets je door de acht deelgemeenten. Ieder lid kan deze tochten verkennen, de zoekopdrachten oplossen en in de bus steken bij een bestuurslid. Dit kan gebeuren op een mooie fietsdag, in je eigen bubbel geheel coronavrij en op eigen tempo tot einde juni.