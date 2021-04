COLUMN Jo Lambrechts: Dokter Pierre Diriken

Jo Lambrechts schrijft een column over het dagelijkse leven in Kortessem.

Je moet niet door het water wandelen of fietsen of door het bos. Nee, Limburg is veel meer. Als je bijvoorbeeld in Haspengouw met de twee voetjes op de grond blijft, ervaar je tussen het droge en het vochtig glooiende landschap de mooiste dingen. Dokter Pierre Diriken beschrijft deze streek in zijn Georeto’s Cultuur- Toeristische boeken en gidsen. Honderden uitgaven illustreren en beschrijven via sterk wetenschappelijk onderbouwde publicaties, op een adembenemende en onuitwisbare wijze, het Haspengouws landschap en ver daar buiten.

Pierre is een geboren en getogen Kortessemenaar. Op paasdag is Pierre 70 geworden en vrouwlief Marleen verraste hem met een onvergetelijke ode aan dit Kortessems icoon door zijn vrienden van vroeger en nu aan het woord te laten op zijn blog geogidsen.be in de rubriek De schrijver wordt beschreven. Hierop volgden honderden reacties via Facebook die Pierre proficiat wensten en eerden.

Zijn kotgenoot bewierookte hem als een voorbeeldstudent aan de KUL: intelligent, serieus en oerdegelijk, maar ook als vice-preases die graag de cantus trotseerde. Pierre studeerde af als Licentiaat in de geogafische wetenschappen. Het artikel waarin Pierre bij een onderzoek achterna gezeten werd door een 50-tal koeien en een bronstige grijze stier was erg grappig. Vanaf 1974 was Pierre assistent aan de KUL Leuven en in 1981 studeerde hij af als doctor in de Wetenschappen. In die periode leer hij ook zijn vrouw Marleen kennen. Enkele jaren later huwden ze en kregen twee zonen.

Vanaf dan tot heden profileerde hij zich als schrijver, uitgever, gids en vooral Haspengouwer. Vele vrienden leerden hem kennen via zijn boeken, het VVV en het toerisme. Ik citeer even hoe een goede vriend hem beschreef: “Pierre, u was de stamvader van het geotoerisme in Vlaanderen - een encyclopedie van toeristische kennis. U was een godsgeschenk voor ons in een streek waar de toeristische cultuur nog in zijn babyschoenen stond. Door uw geogidsen, zwaar ondergewaardeerde schrijfsels in Vlaanderen, had gij een geweldige bagage in uw toeristische rugzak, waarvan wij dan weer mee mochten genieten. Pierre, gij zijt als een Haspengouws trekpaard dat de Vlaamse velden heeft doorploegd, doch onderbelicht en ondergewaardeerd bleef, maar daarom niet minder hoogstaand zijt.”

Maar verder ook nog: “Pierre is een geschiedkundig en archeoloog/geografisch genie. Uitgegroeid tot een Haspengouws monument in zijn vakgebied en erg bescheiden.” Maar ook lof voor zijn blog die sinds vorig jaar veel gelezen wordt en waarin Pierre Haspengouw nauwlettend op de voet volgt en zijn indrukken over gebeurtenissen constructief-kritisch neerschrijft onder zijn pseudoniem Lapis mors-abolescens.

Zelf moet ik toegeven dat ik regelmatig Pierres literatuur hanteerde om mijn columns te onderbouwen en verifiëren. Als dorpsgenoot heb ik een onnoemelijk respect voor Pierre als mens, zijn carrière en onuitputtelijke kennis van ons dierbaar Haspengouw. Nooit heeft iemand Haspengouw zo in kaart gebracht als Pierre. Schitterend toch! Hij is volgens mij de meest ondergewaardeerde en minst gelauwerde icoon uit Kortessem en omgeving. Zoals zijn naam inhoudt: een ‘kei’ van een vent die Haspengouw ademt in hart en nieren.

Pierre, jij bent een levend monument. Jij verdient een standbeeld in brons(groen) op een voetstuk dat prijkt over Haspengouw!