Terwijl Stephen Curry (alweer) geschiedenis schrijft, doet atletische Ja Morant monden openvallen met atletische dunk

De 33-jarige Curry had negentien punten nodig om Chamberlain te onttronen als nummer één. Die scoorde in het shirt van Warriors 17.783 punten. Al in het eerste kwart klaarde Curry de klus. Hij beëindigde de match met 53 punten en had zo een groot aandeel in de 116-107 overwinning tegen de Nuggets.

Curry’s legende bij de Warriors wordt zo weer wat groter. De Amerikaan, die sinds 2009 voor de Californiërs speelt, won met het team al drie NBA-titels ( 2015, 2017 en 2018) en werd twee keer verkozen tot MVP (2015 en 2016).

Voor Golden State was het de 26e zege van het seizoen (tegen 28 nederlagen). De Warriors staan voorlopig tiende in de Western Conference maar hebben nog uitzicht op een plaats in de play-offs (top acht).

Leider Utah verloor in eigen huis met 121-125 van Washington. Bradley Beal scoorde 34 punten voor de Wizards, die een einde maakten aan een reeks van 24 opeenvolgende thuiszeges van de Jazz. Eerste achtervolger Phoenix won wel, met 126-120 van Houston.

De Los Angeles Lakers, vijfde in de stand, gingen met 111-96 onderuit tegen de New York Knicks. LeBron James en Anthony Davis ontbraken nog steeds bij de regerende kampioen. Philadelphia verstevigde zijn eerste plaats in de Eastern Conference door met 95-113 te winnen van Dallas. Joel Embiid maakte 36 punten voor de Sixers, vier meer dan thuisspeler Luka Doncic.

En Ja Morant zorgde voor het hoogtepunt van de speeldag met een fantastische dunk voor Memphis in een overwinning (101-90) tegen Chicago.

Uitslagen:

New York - LA Lakers 111-96

Dallas - Philadelphia 95-113

Orlando - San Antonio 97-120

Minnesota - Brooklyn uitgesteld

Memphis - Chicago 101-90

New Orleans - Sacramento 117-110

Utah - Washington 121-125

Golden State - Denver 116-107

Phoenix - Houston 126-120

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 68,5 54 37 17

2. Brooklyn 67,9 53 36 17

3. Milwaukee 62,3 53 33 20

4. Atlanta 53,7 54 29 25

5. Miami 52,8 53 28 25

6. Charlotte 51,9 52 27 25

7. Boston 51,9 54 28 26

8. New York 50,9 55 28 27

9. Indiana 48,1 52 25 27

10. Chicago 41,5 53 22 31

11. Toronto 38,9 54 21 33

12. Washington 37,7 53 20 33

13. Cleveland 35,8 53 19 34

14. Orlando 31,5 54 17 37

15. Detroit 29,6 54 16 38

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 74,1 54 40 14

2. Phoenix 71,7 53 38 15

3. LA Clippers 67,3 55 37 18

4. Denver 63,0 54 34 20

5. LA Lakers 61,1 54 33 21

6. Portland 58,5 53 31 22

7. Dallas 54,7 53 29 24

8. Memphis 51,9 52 27 25

9. San Antonio 50,0 52 26 26

10. Golden State 48,1 54 26 28

11. New Orleans 46,3 54 25 29

12. Sacramento 40,7 54 22 32

13. Oklahoma City 37,7 53 20 33

14. Houston 25,9 54 14 40

15. Minnesota 25,9 54 14 40

Programma van dinsdag:

Indiana - LA Clippers

Toronto - Atlanta

Charlotte - LA Lakers

Utah - Oklahoma City

Phoenix - Miami

Portland - Boston