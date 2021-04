Antwerp verzekert zich met tien man van play-off 1 na felbevochten zege op Moeskroen

Antwerp heeft Moeskroen met 2-3 opzij gezet en heeft zo het ticket voor play-off 1 beet. Na 40 minuten zag het er even benard uit voor de bezoekers toen Maxime Le Marchand een rode kaart kreeg, maar ook met tien man maakte Antwerp het af. Dieumerci Mbokani met twee goals en Abdoulaye Seck bezorgden hun ploeg de zege. Door het verlies van Moeskroen is Cercle Brugge overigens gered. Moeskroen daarentegen is zeker van de zeventiende of achttiende plaats en moet zo vrezen voor degradatie.