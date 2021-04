Pelt

In Noorderhart in Pelt is het aantal covidpatiënten op drie dagen tijd gestegen van 28 naar 43. In de Limburgse ziekenhuizen liggen in totaal nu 218 patiënten met Covid-19, dertig procent meer dan vorige week. Met 18 covidoverlijdens op een week tijd is de dodentol in Limburg zwaar.