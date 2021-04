De kernploeg is samen met manager Bart Molemans (tweede van links) bij KFC in Bilzen klaar voor de opening — © Johnny Geurts

Bilzen

Donderdagmiddag opent fastfoodrestaurant KFC de deuren in Bilzen. In eerste instantie zal het door de coronamaatregelen alleen mogelijk zijn om af te halen in het restaurant aan de Tongersestraat of aan de ‘drive-thru’.