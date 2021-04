EK-kwalificatie

De Futsal Red Devils sloegen donderdag Europa met verstomming. Italië had nooit eerder een EK-kwalificatiematch – een reeks van 35 ongeslagen duels – verloren. Toch kopen de troepen van bondscoach Karim Bachar er niets mee. Dinsdagmiddag om 17.10 uur is er een nieuwe zege nodig in Finland voor EK-kwalificatie. Alles of niets?