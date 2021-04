De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondagmiddag vier groepen aangetroffen in de ondergrondse mergelgroeven in Riemst. In totaal gaat het om 13 personen waaronder ook vier Nederlanders. De politie stelde verschillende pv's op. Het betreden van de ondergrondse mergelgroeven is verboden, want het kan leiden tot gevaarlijke situaties.