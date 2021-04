Vrouw en zoontje van Cavendish door het dolle heen na overwinning van ‘papa Mark’

“My daddy won the race”, aldus het blije zoontje van Cavendish. — © hbvl

De overwinning van Mark Cavendish maakte ook de nodige emoties los bij zijn vrouw Peta Todd. Op Instagram laat het voormalige model haar volgers weten dat ze zelfs even langs de kant van de weg is moeten gaan staan toen Mark won in Turkije. “Ik schreeuwde als gekkin”, zegt zegt ze. Maar ook het zoontje van Cavendish wist met zijn vreugde geen blijf. “Mijn papa heeft de rit gewonnen”, aldus het springende zoontje op Instagram.