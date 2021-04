Philippe Gilbert moet trouwdatum verzetten voor Parijs-Roubaix: “Maar het gaat beter met mij”

“Het gaat beter met mij”, dat zei Philippe Gilbert in een gesprek met Eurosport. Onze landgenoot laste voor de Ronde van Vlaanderen een pauze in om zich fysiek en mentaal opnieuw op te laden voor de rest van het seizoen en zal binnenkort opnieuw koersen. Al ziet hij zichzelf nog niet meteen winnen. Gilbert onthulde bovendien dat hij heeft gevloekt toen hij hoorde dat Parijs-Roubaix op 3 oktober zou doorgaan en gaf zijn mening over de nieuwe UCI-regels.