Met de KWB op zoek naar de verdwenen paashaas

Leopoldsburtg

In april lokt de KWB-afdeling Leopoldsburg de mensen uit hun kot voor een paasavontuur. Samen met het gezin kan een luisterwandeling met opdrachten en vragen gemaakt worden . De verhalen daarvoor werden ingesproken door acteur en zanger Pieter Embrechts.

“Met de smartphone in de hand ga je met je (gezins)bubbel op pad. Onderweg kom je kleurige, fantasievolle borden in paasthema tegen. Daarop staat een QR-code. Wanneer je die scant, hoor je een deel van het verhaal ‘De paashaas is verdwenen’. “Aan elk fragment is ook een opdracht of vraag gekoppeld. Aan jou en je bubbel om ze tot een goed einde te brengen en zo de paashaas te vinden”, vertelt Dominique Housen van KWB Leopoldsburg. “Tijdens de wandeling van 3,5 kilometer kan je kiezen uit twee verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor oudere deelnemer. Je kan ze uiteraard ook allebei beluisteren. ”De verhalen zelf komen uit de koker van An Neven, auteur van verhalen voor (jong)volwassenen. “Het zijn leuke en grappige verhalen die je fantasie prikkelen. De opdrachten en vragen zorgen voor actie en maken het nog leuker”, getuigen Bram en Liselotte.

gezinsuitstap

“Door de coronamaatregelen werd ook in het aanbod aan vrijetijdsbesteding flink gesnoeid zodat we dan ook graag een fijne en veilige activiteit in openlucht aanbieden”, vertelt Rudi Reynaert. “Dat luisterwandelingen met QR-codes een succesformule zijn, werd eerder bewezen met onze griezeltocht van de voorbije winter die maar liefst 248 gezinnen op pad zette.” De gratis paastocht loopt nog t.e.m. 21 april en start aan YAP, Guillaumelaan 11 te Leopoldsburg. Meer info via: Meer info via: https://www.youtube.com/watch?v=qEuAiCzqIHM

Staf Boons