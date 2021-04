Modemerk Maison Valentino verbaast met campagnebeeld

Een nieuw campagnebeeld van het Italiaanse modemerk Maison Valentino wordt momenteel druk besproken in modeland. Dat heeft alles te maken met het naakte model in kwestie: fotograaf Michael Bailey Gates. In de reacties op sociale media geven sommige fans aan zich oncomfortabel te voelen.

Op het zelfportret poseert fotograaf, kunstenaar en model van dienst Michael Bailey Gates (27) poedelnaakt met een cognackleurige Garavani Roman Stud-handtas van het merk. Met het accessoire in de hand, klautert hij op sensuele wijze over iets wat op een golfplaat lijkt.

Het beeld is met meer dan tienduizend reacties eronder op Instagram het populairste uit de hele campagne, maar het zaait ook verwarring onder de fans. Sommigen laten zich bijzonder negatief uit over aanpak van het luxelabel. Ze vinden dat de foto “tegen de natuur ingaat”, “vrouwen niet respecteert” en “te genderfuïde” is.

Intussen heeft creatief directeur Pierpaolo Piccioli haters op hun plek gezet via zijn eigen Instagrampagina: “Het is mijn taak om mijn visie op schoonheid te leveren”, staat er te lezen. “We zijn getuige van een grote, enorme verschuiving in de mensheid. De bewegingen van zelfbewustzijn worden allemaal geleid door hetzelfde idee: evolutie is mogelijk als gelijkheid mogelijk is, als inclusiviteit mogelijk is, als mensenrechten worden verdedigd en vrijheid van meningsuiting wordt beschermd en gekoesterd.”

“Haat is geen uitdrukking, haat is een reactie op angst en angst kan gemakkelijk in geweld veranderen, wat zowel een opmerking als een agressie kan zijn tegen twee mannen die kussen in een metro. Deze foto is een zelfportret van een jonge, mooie man en het kwaad zit in de ogen van de toeschouwer, niet in zijn naakte lichaam. Verandering is mogelijk. Niemand heeft ooit gezegd dat het gemakkelijk zou zijn, maar ik ben klaar om moeilijkheden het hoofd te bieden in naam van vrijheid, liefde, tolerantie en groei.”