Het Met Gala verschuift naar september

Het Met Gala 2021 gaat door, maar wel later dan normaal door de aanhoudende coronacrisis. Traditioneel vindt het evenement van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour plaats op de eerste maandag van mei, dit jaar mogen modefans hun favoriete sterren in september verwachten op de rode loper voor het New Yorkse Metropolitan Museum of Art.

Volgens Page Six, het showbizzgedeelte van The New York Post, zal het Met Gala dit jaar plaatsvinden op maandag 13 september. Door het evenement drie maanden uit te stellen, hopen de organisatoren dat de pandemie voldoende is afgenomen om een ​​grootschalig evenement te organiseren. Het museum heeft deze datum zelf echter nog niet bevestigd.

Vogue onthult wel al het thema van de bijhorende modetentoonstelling. Die staat dit jaar in het teken van Amerikaanse mode en wordt gesponsord door Instagram. De expo zal in twee delen worden opgesplitst: het eerste, getiteld ‘In America: a lexicon of fashion’, gaat open op 18 september 2021 en zal de New York Fashion Week afsluiten.

Het tweede deel, ook voorafgegaan door een openingsfeest, krijgt de titel ‘In America: an anthology of fashion’ mee. Dit deel gaat open voor het publiek vanaf 5 mei 2022. Hierin zal vooral de geschiedenis van Amerikaanse mode in relatie tot grotere maatschappelijke en culturele kwesties en vragen belicht worden. Bezoekers kunnen de volledige tentoonstelling zien tot en met 5 september 2022.

De hosts van het modegebeuren, dat in 2020 volledig werd geannuleerd, zijn nog niet bekend, maar er wordt wel al volop gespeculeerd. Designer Tom Ford en dichter Amanda Gorman worden genoemd als mogelijke voorzitters.