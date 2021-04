Hasselt

Vanaf volgende week start de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 in de Belgische gevangenissen. Net als in de buitenwereld, komen de kwetsbaarste gevangenen eerst aan de beurt. Dat zijn er een 400-tal, daarna wordt per leeftijdsgroep gevaccineerd. Het personeel reageert echter misnoegd omdat oudere gevangenen voorrang krijgen op het personeel.