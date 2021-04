Avontuurlijk paasportkamp in bubbels

“We hebben ze in vijf groepen verdeeld, op die manier werkten we met bubbels van tien”, zegt coördinator en sportleraar Kristof Vanhaeren. “Die bubbels speelden ook nog eens op verschillende locaties. De ouders bleven buiten, zowel bij het brengen als bij het afhalen. De handen werden vaak gewassen en de gebruikte materialen werden steeds ontsmet. Toch was er nog tijd genoeg voor sport en spel. De kinderen van 6 tot en met 12 jaar leefden zich uit tijdens de ‘sport-mix’, een mix van balspelen en avontuurlijke spelletjes. De 3- tot 6-jarigen - onze kleuters - speelden, dansten en knutselden rond het thema ‘Alle kleuren van de regenboog’. Al hebben ze zich dankzij de winterprik ook in de sneeuw kunnen uitleven. Het is eens wat anders, sneeuw in de paasvakantie. Voor ons is het sportkamp pas geslaagd als we de kinderen moe maar voldaan opnieuw kunnen meegeven aan de ouders.”

Frank Missotten