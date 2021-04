De stad München heeft maandag in een persbericht gereageerd op de brandende vraag of er tijdens het EK voetbal (11 juni-11 juli) van komende zomer fans zullen worden toegelaten in de Allianz Arena, één van de twaalf speelstadions op het EK doorheen heel Europa. “Op dit moment kunnen we het niet uitsluiten dat er geen fans aanwezig zullen zijn”, liet burgemeester Dieter Reiter optekenen.