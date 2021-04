De Koolmijnlaan is altijd een verbindingsweg geweest. Vroeger lag er nog een tramspoor, nu is de auto er de belangrijkste gast. — © Collectie Provincie Limburg

Beringen

Qua functie is de Koolmijnlaan in Beringen niet veel veranderd: net zoals vroeger is het nu nog steeds een verbindingsweg. Vroeger verplaatste men zich er vooral met de tram, nu met de auto. Al meer dan een eeuw lang loopt de baan recht naar de mijnen van Beringen, richting het ‘zwarte goud’.