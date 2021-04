Te snel klaarkomen is één van de vaakst voorkomende seksuele moeilijkheden. Ongeveer één op de tien seksueel actieve mannen maakt het regelmatig mee. Bij zowat de helft van hen heeft het een zware impact op hun seksleven: ze voelen zich tekortschieten, en weten geen blijf met gevoelens van schaamte en mislukking. Ook voor hun partner is het geen sinecure om negatieve gevoelens een plaats te geven, of te weten hoe ze zich best gedragen.