Het Overlegcomité van woensdag wordt alweer even moeilijk als belangrijk. Vrijheid loert aan de horizon, maar de cijfers willen nog niet helemaal mee. Op échte versoepelingen is het dus wellicht nog een maand of twee wachten, maar wat moet na woensdag wél kunnen? Wat hebben we het hardst nodig om die finale etappe te overbruggen? “Het antwoord op die vraag zal altijd op onbegrip stuiten.”