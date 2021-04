Kwart van bestuurders geflitst bij controles in Bilzen, Hoeselt en Riemst

De politie controleerde afgelopen weekend in de gehele zone op snelheid. De agenten stelden zich op aan de Taunusweg, Riemsterweg, Tipstraat, Maastrichterstraat en Rode Kruislaan in Bilzen, de Groenstraat en Bilzersteenweg in Hoeselt en de Visésteenweg en Burgemeester Marresbaan in Riemst. 2.789 voertuigen passeerden de radar. 351 van hen waren in overtreding. Op de Maastrichterstraat reed meer dan een vierde van de passanten te snel. Topsnelheden waren 86 km/uur in de bebouwde kom van de Bilzersteenweg en 113 km/uur op de Riemsterweg. Daar is de limiet 70. ppn