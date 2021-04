Kangoeroes Mechelen moet uitgestelde wedstrijden niet meer afwerken,Play-offs vrouwen vatten donderdag aan

Basketball Belgium zal in samenwerking met CMoreSports alle play-off wedstrijden in Top Division Women gratis aanbieden via livestream. Die play-offs gaan op donderdag 15/04 van start met Castors Braine, Sint-Katelijne-Waver, Basket Namur Capitale en Liège Panthers. Kangoeroes Mechelen moet de twee uitgestelde wedstrijden en omwille van een corona-uitbraak niet meer afwerken. Deze hebben geen invloed meer op het klassement.