Genkenaar legt in Bilzen rijexamen af onder invloed van drie soorten drugs

De politie van Bilzen haalde maandag een bestuurder uit Genk naar de kant op de Taunusweg. De man was even voordien nog verhaal gaan halen op de oefenterreinen van de VDAB na een mislukt rijexamen. Zijn rijgedrag daar bleek echter zo gevaarlijk dat de VDAB de politie erbij had gehaald. De man (49) bleek niet dronken, maar de speekseltest wees op het gebruik van amfetamines, cocaïne en heroïne. De agenten trokken zijn rijbewijs onmiddellijk voor twee weken in. Hij zal zich op een later tijdstip voor de politierechtbank moeten verantwoorden. ppn