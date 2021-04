Deze tiener verveelde zich zo hard... dat hij een rollercoaster in zijn tuin bouwde

Wat doe je als je je stierlijk verveelt? De 19-jarige Ben Tolliday heeft een originele oplossing gevonden tegen dat probleem. Met enkele plastic buizen en wat hout heeft hij namelijk zelf een achtbaan gebouwd in de tuin van zijn ouders. Nu kan hij zichzelf trotste eigenaar van een pretpark noemen. De achtbaan testte hij voor de veiligheid zelf uit. “Ik had nooit gedacht dat ik nog testpiloot zou worden”, zegt hij, “ook al had ik het zelf gebouwd, toch was ik wel erg zenuwachtig toen ik aan mijn eerste afdaling begon.”

