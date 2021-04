Rode loper uitgerold voor de Bafta Awards

Op zondag 11 april werden de Bafta’s (British Academy Film Awards) voor het 74ste jaar op rij uitgereikt. Voor het evenement, dat plaatsvond in de Londense Royal Albert Hall, werd een echte rode loper uitgerold. Een zeldzaamheid in coronatijden … Filmsterren trokken voor de gelegenheid hun mooiste outfit aan, en daar zaten veel creaties met een vleugje metallic tussen. Tijdens de show verscheen actrice Renée Zellweger dan weer in een zilverkleurige japon.