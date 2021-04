Waat es… Waat zouwe wae toch aete es wae gein aerpele haje elken daag mer broeëd en mik en in ’t week-end den mer vlaje Waat zouwe wae toch drinke es ze water aaf gaon keure mètte ummerkes nao de beek det mót den mer gebeure Waat zouwe wae toch klage mèt wirken of op pensjioeën we höbben ’t in oos lendtje nów nog boetegewoeën. Kinders, Theo Van Dael.