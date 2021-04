Unieke livesets op het dak van duikbasin TODI

Tijdens deze periode is het zeker niet gemakkelijk voor de evenementensector. Nauwelijks vooruitzichten, geannuleerde feesten, noem maar op. Dus je moet inventief zijn. Na enkele brainstormsessies is Michael Philips (oprichter van Distrikt Events) op het idee gekomen om enkele dj-sets te organiseren op een wel heel unieke locatie, namelijk bovenop het duikbasin van Todi met de mijn en avonturenberg als unieke achtergrond!

"Met deze 4 livesets hopen wij Distrikt Events op de kaart te zetten en volle zalen te trekken indien het terug kan", vertelt Michael. "Ik was enorm verrast toen stad Beringen en Todi mijn plan goedkeurden. Vier dj-sets op het dak van Todi, ik kon het haast niet geloven. Ondertussen zijn de sets opgenomen met verschillende camerastandpunten en bijhorende dronebeelden. De dj-sets waren echt goed, het weer zat mee en er was veel bekijks op de berg van wandelaars. De sets zelf zijn nu in productie en komen in de week van 19 april tot en met 22 april online. Telkens 1 dj-set die zal beginnen om 19 uur. De 4 dj's zijn niet de minsten: Seelen, Dominico, Muze en Den Dave."