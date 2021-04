Gepensioneerd radioloog Yvan Palmers en verpleegkundige Oleg Tourchin staan klaar om mensen die slecht te been zijn thuis te vaccineren. — © Boumediene Belbachir

GENK

Maandagmiddag is de eerste equipe met een arts en drie verpleegkundige vertrokken om mensen die slecht te been zijn thuis te vaccineren. Het gaat om patiënten uit Genk, Zutendaal en As die deel uitmaken van de Eerstelijnszone Kemp en Duin.