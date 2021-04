Rolstoeldansen in Residentie Prinsenpark

Op vraag van de bewoners werd er op afdeling Lelie een heuse dansnamiddag georganiseerd. “Bij rolstoeldansen vormen muziek en beweging één geheel, waar vooral emoties en muziekbeleving op creatieve wijze belangrijk zijn. Zelfs vanuit je rolstoel kan je het karakter van iedere dans laten zien. Ook de interactie met de danspartner kan best voor wat vuurwerk zorgen”, zegt vrijwilligster Philo. Zij nam onze bewoners mee doorheen de wereld van het rolstoeldansen. Na een korte opwarming en een demonstratie met wat makkelijke basispassen was iedereen er snel mee weg. Elke danser kreeg een mooie zelfgemaakte bloem opgespeld. Zo zagen ze eruit als echte dansers. “Het is niet omdat je slecht te been bent en in een rolstoel zit dat je geen perfecte danspartner kan zijn. Ook wij houden van muziek en hebben nog wel wat ritme in ons lijf”, lacht Jeanne. Ook voor hen die nog goed te been zijn, was het een leuke namiddag. “Op deze manier kunnen we veel meer bewoners betrekken bij de bewegingsactiviteiten en blijft dit niet alleen een privilege voor de mobiele bewoners. Zo leren ze de medebewoners kennen en ontstaan er spontaan nieuwe vriendschappen. Leuk toch!” geeft Marko aan.