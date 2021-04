Neos Zutendaal opnieuw aan de slag

Het helpt natuurlijk als geleidelijk alle leden zijn ingeënt. In ieder geval zal de herstart coronaveilig zijn met eind mei een wandeltocht in Gruitrode en op 17 juni een in de vallei van de Kikbeek evenals door present te tekenen op de openlucht opera Casa Ricordi in Alden Biesen. In augustus zal de club nog meer zijn opwachting maken op openluchtvoorstellingen. Dan trekken ze naar het historische '1830' in Westerlo en het festivaria 'Singing in the rain' in Donkmeer-Berlare. Tegen dan zou corona nog slechts een nare herinnering mogen zijn om in september binnenskamers gebruik te kunnen maken van De Posthalt of misschien, als het lukt, van de nieuwe openlucht accommodatie die de gemeente Zutendaal zal aanleggen. Dit wordt een topinitiatief van de lokale overheid, want er zullen overdekte zitplaatsen aanwezig zijn en een afgesloten locatie. Startmaand september wordt voor Neos Zutendaal drukker dan ooit met een startvergadering op 2 september en met op 4 september het concert ‘Grüsse aus Wien' in Antwerpen. Om de muzikale honger verder te stillen komt op 9 september de van de ‘Culture Club’ van Canvas gekende pianist Marc Erkens optreden in De Posthalt van Wiemesmeer en voor de weetgierige vertelt Hendrik Vos, hoogleraar Europese Politiek (Universiteit Gent) in volkse stijl over Europese politiek. De zomer van 2021 wordt anders maar niet minder leuk.