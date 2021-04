Hasseltse straatnamen: Alan Turingstraat

Alan Turing was een Brits wiskundige, informaticus en computerdeskundige, geboren in Londen in 1912. Hij groeide op in Engelse pleegtehuizen omdat zijn ouders in India werkten. Tijdens zijn middelbare studies gedroeg hij zich eigenzinnig en leerde wiskunde, natuurkunde en scheikunde vooral uit zelfstudie . Later ging hij in Cambridge verder wiskunde studeren. Hij vond toen de Turingmachine uit, een eerste idee waaruit later de computer is ontstaan. Omwille van zijn kennis werd hij door de Britse regering gevraagd om in het geheim te werken aan het ontcijferen van de codes die het Duitse leger gebruikte. Eind 1940 vond hij dan de machine uit die alle berichten, verzonden door de Duitse Luftwaffe, kon ontcijferen. Zo speelde hij een belangrijke rol in de bevrijding van België. In 1948 werkte hij aan de universiteit van Manchester aan de wiskundige kant van de constructie van een computer. Vervolgens publiceerde hij een werk over de eerste beginselen van kunstmatige intelligentie, daar hoorde de Turingtest bij, die werd toegepast om te beoordelen of een machine zoals een computer intelligent kan denken. Deze zeer begaafde en begeesterde wetenschapper stierf in 1954 in zijn huis in Wilmslow bij Manchester.“Wa gedoan zonder oase komputer?”