Limburgs Landschap: Stekelbaarsjes

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ooit waren ze de ‘prooi’ van de jeugd. Met een afgebroken tak, een stuk touw en een stopnaald met daaraan een dikke pier trokken ze naar een beekje bij hun in de buurt. Daar vingen ze met hun zelf gefabriceerde visstok stekelbaarsjes, om ze nadien een tijdje te bewonderen in een emmertje. Daarna gingen ze negen van de tien keer terug het heldere water van het beekje in. Vooral de mannetjes met hun mooie rode buikjes waren gegeerde vangsten.

Nu sta ik te staren naar een troebele en stinkende beek. De kans dat ik hier met hetzelfde materiaal – of zelfs een gesofisticeerde versie ervan – een stekelbaarsje ga kunnen verschalken, is nihil. Gelukkig zijn er nog plekken waar het water een stuk properder is. De kraakheldere beken uit het eerste deel van mijn artikel zijn heel zeldzaam, jammer genoeg. Maar onze sympathieke visjes zijn gelukkig niet zo heel kieskeurig. Als de kwaliteit van het water redelijk is, duiken ze op (of onder in hun geval). De mannetjes bouwen op de bodem een ‘nestje’ van waterplanten en zand dat ze met hun eigen ‘lijm’ aan elkaar kleven. Daar lokken ze een wijfje naartoe om haar eitjes – die ze afzet in het nestje – te bevruchten. De stekelbaars is trouwens een voorbeeldige vader. Hij bewaakt zijn broedsel nauwgezet. Iedereen die in de buurt durft te komen, jaagt hij de stuipen op het lijf.

Hopelijk kan jij ergens een helder beekje vinden waar je dit schouwspel kan bekijken. Ik ben er zeker van dat de live natuurdocumentaire die je dan kan zien in je geheugen gaat blijven ‘stekelen’.

Foto's: Eric Walravens - Arnoud Zwaenepoel