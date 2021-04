Historische fusie tussen Hogeschool PXL en Syntra Limburg

Deze middag wordt in Hasselt een historische fusie in het Limburgse onderwijs bekendgemaakt. Hogeschool PXL en volwassenenonderwijs Syntra gaan een alliantie aan die 17.000 studenten samenbrengt. Beide onderwijsinstellingen gaan in de toekomst als 'Syntra PXL' samenwerken op het vlak van levenslang leren. “Het gaat hier om een strategische alliantie waar elke Limburgse onderneming baat bij heeft”, zegt algemeen directeur van Syntra Limburg Dirk Vanstipelen. Beide onderwijsinstellingen willen de krachten bundelen in een nieuwe samenwerking. “Het uiteindelijke doel is om nog meer mensen op de trein van levenslang leren te krijgen”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.