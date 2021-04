De Evangelische kerk in de Zavelstraat in Zonhoven is volledig vernield na de zware brand in de bekende bowlingzaak Champion. Voorganger Andy Gielen vreest dat er niets meer te herstellen valt. De 150 leden van de Evangelische kerk moeten het ook even zonder livestream van hun vieringen stellen. De kerk is wel op zoek naar een gebouw waar ze tijdelijk terecht kunnen.