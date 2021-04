Zesdejaars BS Atheneeke lezen voor aan de kleuters

De zesdejaars van GO! BS Atheneeke in Tongeren lezen tijdens de middagpauze naar aanleiding van de jeugdboekenmaand boekjes voor aan de jongste en de oudste kleuters.

In de lagere school wordt er een speel-lees-tijd georganiseerd. Dit houdt in dat de kinderen per leerjaar één dag per week samen met de zorgcoördinator in de zorgklas kennismaken met een uitgebreid boekenaanbod. Een geweldig idee dat aanslaat bij zowel jong als oud.

Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand in de maand maart kwam de juf van de kleuters op het geweldige idee om ook bij de jongste en de oudste kleuters zo'n speel-lees-tijd te organiseren. Om dit initiatief te verwezenlijken, werd de hulp van de kinderen van het zesde leerjaar ingeschakeld. Zij waren laaiend enthousiast. De hele week lang werd er geoefend op het voordragen en voorlezen van deze boekjes.

Op dinsdag 16 maart mocht de eerste groep leerlingen gaan voorlezen. De andere groep zou dinsdag 23 maart gaan voorlezen, maar dit kon jammer genoeg niet meer doorgaan door de verstrengde coronamaatregelen. De leerlingen van het zesde leerjaar hopen er stiekem dat na de paaspauze de regels weer zullen versoepelen waardoor ze alsnog kunnen gaan voorlezen.